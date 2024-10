Por quanto tempo De La Cruz desfalcará o Flamengo? Saiba estimativa

Rubro-Negro confirmou lesão no músculo da coxa direita do uruguaio, que acusou dores aos 8' do segundo tempo do empate com o Corinthians

Passada a euforia pela classificação à décima final de Copa do Brasil da história, o Flamengo agora precisa encontrar soluções para os ‘saldos negativos’ do empate com o Corinthians. Isso porque depois de perder Bruno Henrique para o jogo de ida, o Rubro-Negro também não contará com Nico De La Cruz diante do Atlético-MG. O uruguaio sofreu uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa direita e preocupa para sequência do calendário.

Não há simplicidade na lesão de Nico e, ao que tudo indica, o meia precisará de pelo menos um mês de recuperação. O Flamengo não divulga prazos, mas, de acordo com o GE, o problema de De La Cruz se assemelha ao de Michael – que desfalcou o clube por 35 dias. O uruguaio sofreu uma ruptura do músculo posterior da coxa direita aos oito minutos do segundo tempo contra o Corinthians.

As finais da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, com mandos a definir. Nesse cenário, Nico De La Cruz não ficaria à disposição nem mesmo para o duelo de volta contra o Atlético-MG.