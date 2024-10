Palmeiras empata com Coritiba, mas avança às quartas da Copa do Brasil Sub-20

Após vitória no duelo de ida no Paraná, Crias de Academia ficam no 1 a 1 com o Coxa e garantem vaga entre os quatro melhores times do torneio

O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Nesta quarta-feira (23), o time paulista empatou por 1 a 1 com o Coritiba no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), no duelo de volta da fase de oitavas da categoria. Riquelme Fillipi anotou o gol dos Crias da Academia.

No duelo de ida, o Verdão venceu por 3 a 2 no Estádio Couto Pereira. Assim, os palestrinos aguardam o encerramento das partidas desta fase para saber quem enfrentará nas quartas.

Em busca do terceiro título da Copa do Brasil Sub-20, o Palmeiras disputou três jogos até o momento nesta edição do torneio. Soma, portanto, duas vitórias e um empate. Em 2019, o Verdão derrotou o Cruzeiro na decisão, erguendo a taça em Belo Horizonte-MG. Já em 2022, o troféu veio sobre o Flamengo na decisão, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.