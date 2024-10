Mudança com Mano: Fluminense tem a melhor defesa do returno do Brasileirão

Um dos grandes problemas do Fluminense no primeiro semestre era a fragilidade defensiva, que contribuiu para que o elenco perdesse o rumo e tivesse fracas atuações, com Fernando Diniz. Desde a chegada do técnico Mano Menezes, porém, o sistema se fortaleceu, ainda mais com a chegada de Thiago Silva e as grandes atuações do goleiro Fábio.

Dessa forma, o Tricolor tem a melhor defesa do returno do Campeonato Brasileiro e sofreu apenas seis gols em onze partidas. No mesmo período, no primeiro turno, o time viu seu arqueiro buscar a bola no fundo das redes em 19 oportunidades. Uma mudança da água para o vinho que reflete na escalada da equipe na tabela.

O duelo desta terça-feira (22), diante do Athletico-PR, foi ainda do primeiro turno, porém evidenciou que a defesa tem se portado bem mesmo sem seu principal nome: Thiago Silva. O defensor, aliás, ainda não se recuperou de um problema no calcanhar esquerdo e segue de fora. Ele atuou no sacrifício contra o Atlético-MG pela Libertadores e desde então não jogou mais.