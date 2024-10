Milito diz que Atlético ‘tem muito a melhorar’ após vitória sobre o River Plate

O Atlético ostenta vantagem significativa na semifinal da Copa Libertadores. Na noite desta terça-feira (22/10), no entanto, o técnico Gabriel Milito tentou conter a empolgação no clube mineiro após a vitória sobre o River Plate-ARG, por 3 a 0, na Arena MRV.

“Acredito que nós temos muito para melhorar. Entendo que depois do resultado de hoje, a sensação de muitos torcedores é de confiança em nossa equipe. Somos um time competitivo, mas acho que podemos ser melhores. Não posso analisar apenas o resultado, mas o desempenho da equipe”, disse o argentino em coletiva.

“Pudemos marcar uma vantagem, que não diz nada. Sim, estamos contentes, porque era necessário ganhar o primeiro jogo em casa. Mas, como eu falei em coletivas anteriores, a definição será em Buenos Aires. Eu sei aonde vamos, sei o que é o campo do River com os torcedores deles, sei da mentalidade que o Gallardo (técnico adversário) tem, sei da qualidade dos seus jogadores… Então, somente tivemos uma boa atuação com um resultado muito bom. Mas temos que seguir. Ainda não terminou a eliminatória”, acrescentou Milito.