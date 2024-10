Mano ganha desfalque importante para ‘confronto direto’ com o Vitória

Facundo Bernal recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Tricolor no próximo sábado, às 16h30, no Barradão, pela 31ª rodada

Em jogo atrasado, da 17ª rodada, o Fluminense venceu o Athletico-PR por 1 a 0, no Maracanã, e deu um salto na tabela do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o técnico Mano Menezes não poderá contar com um importante titular na próxima rodada. Trata-se de Facundo Bernal, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão contra o Vitória.

Nesse sentido, o confronto acontece no próximo sábado (2), às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela 31ª rodada. No primeiro turno, aliás, no Maracanã, o Leão da Barra levou a melhor. Agora, o Tricolor tenta vencer mais uma para se aproximar do número mágico para permanecer na elite do futebol brasileiro.

Com o triunfo, no Rio de Janeiro, a equipe carioca chegou aos 36 pontos e ocupa a 11ª colocação. Assim, abriu uma distância de quatro pontos em relação à zona de rebaixamento, visto que o Corinthians, atual 17ª, soma 32. Restam nove rodadas para o fim da competição, e o duelo com o time baiano é um confronto direto na luta contra a queda.