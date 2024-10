Lille vence o Atlético, em Madri, e mostra que é o algoz de time espanhol

Depois de vencer em casa o Real Madrid, franceses viram para cima do Atlético, na casa do rival, por 3 a 1, em jogo da Champions

O Atlético de Madrid teve, nesta quarta-feira, 23/10, um desempenho decepcionante jogando em seus domínios, no Estádio Metropolitano, ao enfrentar o Lille. Afinal, neste duelo, válido pela terceira rodada da fase de liga da Champions, a equipe apresentou um jogo de altos e baixos. Apesar de ter saído na frente com um gol de Julian Álvarez, no primeiro tempo, sofreu a virada na etapa final. Zhegrova e Jonathan David (duas vezes) fizeram os gols que garantiram o 3 a 1 aos franceses, que se mostram algozes dos times de Madri, afinal, venceu o Real Madrid na rodada passada.

Dessa forma, o Lille se recupera da derrota na rodada passada e chega a seis pontos, ocupando o meio da tabela e o grupo que disputaria a repescagem (do 9º ao 24º lugares). Por outro lado, o Atlético lamenta seu segundo fracasso consecutivo e permanece com apenas três pontos, fora da zona de classificação (times entre o 25º e 36º lugares).

Regulamento da Champions

A Champions, a partir desta temporada, se disputa em fase de liga e não mais em fase de grupos. Anteriormente, eram oito grupos de quatro times, em turno e returno, com os dois primeiros avançando para as oitavas. Agora, há um grupo único com 36 times. Contudo, cada equipe joga apenas seis partidas, em um formato de modelo suíço (comum nos jogos de xadrez) e com jogos direcionados.