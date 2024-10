Jogador do Flamengo é flagrado no motel com mulher que não é a sua namorada. Saiba os detalhes.

Atleta a conheceu após um treino no Flamengo e passou a ter intimidade com mulher, mas foi gravado

O atacante do Flamengo, Matheus Gonçalves, tem sido um dos nomes mais elogiados pela torcida nos últimos tempos. Se dentro de campo a situação parece que está começando a funcionar, fora dele a vida do atleta também anda bastante agitada.

O jovem foi filmado em sua intimidade com uma mulher na banheira de um quarto de motel. No entanto, quem estava com ele no local não era a sua namorada, Duda. O caso foi revelado pelo Portal Leo Dias, que inclusive postou a foto dos dois.

Segundo o Portal Leo Dias, eles se conheceram no Ninho do Urubu em junho e passaram a se encontrar com mais frequência. Inclusive, trocaram mensagens pelo Instagram e WhatsApp antes dos encontros íntimos.