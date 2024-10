Imprensa sul-americana repercute confusão: ‘A história se repete com a polícia brasileira’

Torcida uruguaia envolveu-se em confusão com policias militares no início da tarde desta quarta-feira em frente à praia do Recreio

Na tarde desta quarta-feira, cerca de 200 torcedores do Peñarol protagonizaram cenas de vandalismo e se confrontaram com policiais militares na praia do Recreio. A imprensa internacional repercutiu a notícia.

O diário “Olé”, da Argentina, foi duro em suas redes sociais e culpou a Polícia Militar pelo confronto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Lamentável: a história se repete com a Polícia Brasileira. Desta vez, a torcida do Peñarol aguardava o jogo da Libertadores contra o Botafogo. Houve repressão contra os torcedores, com uso de balas de borracha e gás lacrimogêneo”, postou no X.