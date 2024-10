Herói, Deyverson valoriza grupo do Atlético: ‘Não jogo sozinho’

Atacante marca duas vezes em vitória do Galo sobre o River Plate por 3 a 0, nesta terça-feira, pela semifinal da Libertadores

Deyverson foi o personagem da vitória do Atlético sobre o River Plate, nesta terça-feira (22), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores . O atacante, que marcou duas vezes, destacou o resultado, valorizou a entrega da equipe e pede humildade para o duelo de volta.

Contratado em agosto pelo Galo, Deyverson foi ovacionado pela torcida ao final do jogo. O atacante participou dos três gols da vitória do Atlético. O centroavante balançou as redes em quatro oportunidades nesta edição da Libertadores, mas negou ter uma predileção pelo torneio.

“Eu não penso só na Libertadores. Eu penso em todos os campeonatos: Brasileiro, Copa do Brasil, mas fico feliz pelas pessoas falarem isso, espero continuar fazendo esse trabalho”, disse o atleta.

Deyverson, aliás, acrescentou mais um capítulo em sua história na Libertadores. O jogador decidiu nas quartas de final do torneio, contra o Fluminense, quando marcou os dois gols na vitória por 2 a 0, na Arena MRV, que classificou o Galo para a semifinal.