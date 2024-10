Haaland faz gol acrobático, e City goleia pela Champions

Com dois do norueguês, um deles à la Ibrahimovic, equipe inglesa faz 5 a 0 sobre o Sparta Praga. Matheus Nunes e Savinho brilham Crédito: Carl Recine

O Manchester City fez mais uma vítima na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (23), a equipe goleou o Sparta Praga por 5 a 0, no Etihad, com mais um show coletivo da equipe. Destaque para Haaland, que anotou dois gols, e os brasileiros Matheus Nunes (que fez de pênalti) e Savinho, que contribuíram com boas assistências. Foden e Stones completaram o marcador. O atacante norueguês chegou a 44 bolas na rede na competição. O resultado colocou o Manchester City na terceira colocação da fase de liga da Champions, com sete pontos conquistados. O Sparta Praga, por sua vez, está em 17º, com quatro.

Na próxima rodada, os ingleses voltam a campo na terça-feira (5 de novembro), quando visita o Sporting, no Alvalade, às 17h (de Brasília). No dia seguinte (6) e no mesmo horário, o Sparta Praga recebe o Brest. O técnico Pep Guardiola entrou em campo com uma penca de desfalques para armar o City, principalmente no meio de campo. De Bruyne, Grealish, Doku, Bobb, Rodri e Walker estavam fora de ação e não foram relacionados para o duelo. Assim, o treinador levou apenas cinco jogadores de linha para compor o banco de reservas. City deslancha no segundo tempo Contudo, os desfalques não pesaram para o City. Se não fez um primeiro tempo brilhante, dominou por completo e chegou a ter mais de 90% de posse de bola em determinados momentos. Logo com dois minutos, Foden recebeu de Akanji, entrou na área e abriu o placar. Em seguida, Haaland obrigou Vindahl a grande intervenção, estilo Gordon Banks, para salvar a equipe tcheca. O time visitante mal conseguia sair do campo de defesa. Porém, quando passava pela forte marcação imposta pelos ingleses, levava perigo. Como foi a escapada de Birmancevic, que obrigou Ortega a grande defesa.