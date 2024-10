Gabriel Sara brilha, Galatasaray vence e mantém invencibilidade na Liga Europa

Brasileiro participa de dois gols, turcos vencem o Elfsborg por 4 a 3 e dormem na liderança geral da competição Crédito: Jogada 10

O meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, segue em grande fase no futebol europeu. Nesta quarta-feira (23), o brasileiro foi um dos principais nomes da vitória do Galatasaray sobre o Elfsborg, da Suécia, por 4 a 3, pela 3ª rodada da Liga Europa. Atuando como segundo homem de meio-campo, Sara deu o cruzamento para a cabeçada de Bardakçi, que bateu na trave e voltou no goleiro sueco, que anotou contra sua própria meta o segundo gol dos turcos. Minutos depois, o meia encontrou Yilmaz livre para anotar o terceiro do Galatasaray. Além disso, contratado por 20 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, (cerca de R$ 138 milhões), junto ao Norwich em agosto, Sara se tornou o reforço mais caro da história do Galatasaray, atual bicampeão turco, que também conta com nomes como Victor Osimhen, Mauro Icardi, Hakim Ziyech e Dries Mertens em seu elenco. Dessa maneira, o ex-são-paulino tem sido titular absoluto do técnico Okan Buruk, atuando em 13 jogos, com 2 gols e 4 assistências pelo novo clube. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estou muito contente com esse início aqui na Turquia. Os resultados estão aparecendo e a equipe está evoluindo bastante para brigar em todas as competições que disputa. Mas, vim para cá com esse objetivo”, disse Gabriel Sara.

“Essa vitória nos coloca em uma boa posição, ainda mais nesse novo formato de disputa da Liga Europa. Mas, agora vamos nos preparar bem para uma semana de jogos difíceis, que podem ser decisivos para a nossa temporada”, concluiu o brasileiro de 25 anos. LEIA MAIS: Raphinha celebra hat-trick em seu 100º jogo pelo Barcelona Panorama do Galatasaray Com a vitória sobre o Elfsborg, o Galatasaray manteve a invencibilidade e assumiu provisoriamente a liderança geral da Liga Europa, com 7 pontos. A terceira rodada da competição ainda será concluída nesta quinta-feira (24) com outros 16 jogos.