Filho de Maradona é o novo treinador de equipe da quinta divisão espanhola

Diego Maradona Jr, filho mais velho da lenda, assume o comando do Unión Deportiva Ibarra e tanta salvar o time do rebaixamento

O Unión Deportiva Ibarra, da quinta divisão da Espanha, anunciou a contratação de Diego Sinagra, filho do lendário Diego Armando Maradona, no início do campeonato. Afinal, a equipe soma apenas sete pontos em sete rodadas disputadas até aqui.

Dessa forma, Diego Maradona Jr. atuou na base de Napoli e Genoa, da Itália, país em que nasceu e cresceu. Ele, então, teve uma carreira apenas por clubes de menor expressão do futebol italiano e se aposentou, de forma até precoce, com 33 anos.

Após pendurar as chuteiras, decidiu continuar no futebol, agora à beira do campo. Nesse sentido, em 2021, assumiu o Napoli United e iniciou a carreira como técnico. Em seguida, treinou o FC Pompei e o ASD MonteCalcio. Os três times são de divisões inferiores da Itália.