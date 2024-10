Feyenoord atropela Benfica em pleno Estádio da Luz

A Champions, a partir desta temporada, é disputada em fase de liga e não mais em fase de grupos. Anteriormente, eram oito grupos de quatro times, em turno e returno, com os dois primeiros avançando para as oitavas. Agora, há um grupo único com 36 times. Contudo, cada equipe joga apenas seis partidas, em um formato de modelo suíço (comum nos jogos de xadrez) e com jogos direcionados. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas. No entanto, os times entre o 9º e o 24º lugares disputam uma repescagem (oito mata-matas); aqueles que vencerem os duelos avançam para as oitavas. A partir desta segunda fase, haverá mata-matas até a final, que ocorrerá em Munique.

Assim, o Benfica desaba na tabela. Para quem sonhava com a liderança, agora terá que se contentar apenas com o 13º lugar, fora da zona de classificação direta às oitavas (G8) e dentro do grupo da repescagem (9º a 24º). Por outro lado, o Feyenoord mostra uma recuperação notável. Após a derrota em casa para o Feyenoord na estreia, a equipe chega ao seu segundo triunfo consecutivo (na rodada 2, venceu o Girona por 3 a 2). Com isso, encerra a rodada em 16º lugar.

O Benfica viu sua campanha 100% na Liga dos Campeões 2024/25 chegar ao fim. Em jogo pela terceira rodada, realizado no Estádio da Luz, o time perdeu para o Feyenoord por 3 a 1, apresentando um desempenho muito abaixo do esperado. Para se ter uma ideia, o Feyenoord, mesmo com menos posse de bola (37%) e finalizações (16 a 14), perdeu as melhores chances e ainda teve dois gols anulados pelo VAR. Ueda e Milambo foram os responsáveis pelos gols dos holandeses, enquanto Akturkoglu marcou para os lisboetas.

Regulamento da Champions

A Champions, a partir desta temporada, é disputada em fase de liga e não mais em fase de grupos. Anteriormente, eram oito grupos de quatro times, em turno e returno, com os dois primeiros avançando para as oitavas. Agora, há um grupo único com 36 times. Contudo, cada equipe joga apenas seis partidas, em um formato de modelo suíço (comum nos jogos de xadrez) e com jogos direcionados. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas. No entanto, os times entre o 9º e o 24º lugares disputam uma repescagem (oito mata-matas); aqueles que vencerem os duelos avançam para as oitavas. A partir desta segunda fase, haverá mata-matas até a final, que ocorrerá em Munique.

Benfica não vê bola

O Benfica não teve um bom primeiro tempo. Depois de dez minutos de equilíbrio e respeito entre os times, o Feyenoord chegou ao gol. Igor Paixão recebeu pela esquerda e, quase no fundo, cruzou para Ueda, que estava livre e desmarcado na área. Ele tocou de primeira, fazendo 1 a 0 aos 14 minutos. Logo em seguida, aos 23, o Feyenoord voltou a balançar a rede, mas o Benfica, felizmente, viu o VAR anular o gol de Ueda devido a uma falta em Otamendi no início da jogada, após um chuveirinho pela direita.

Contudo, o Benfica, sob o comando do treinador Bruno Lage (ex-Botafogo), estava irreconhecível. Aos 33 minutos, Milambo recebeu na entrada da área e fez o que quis com a marcação de Otamendi, chutando para fazer 2 a 0. Pavlidis chegou a marcar um gol para o Benfica antes do intervalo, mas seu companheiro Akturkoglu, que participou da jogada, estava impedido.