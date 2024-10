Fenerbahçe x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (24), Fenerbahçe e Manchester United se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Sukru Saracoglu, em Istambul, pela terceira rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do Velho Continente.

Contudo, o time turco tem algumas dúvidas na escalação para o jogo desta quinta-feira. Isto porque Bright Osayi-Samuel lida com uma lesão no pé direito, enquanto Çağlar Söyüncü, İrfan Can Eğribayat e İsmail Yüksek ainda se recuperam de lesões musculares. Dessa maneira, a tendência é que José Mourinho não conte com esses jogadores.

Porém, Dusan Tadic (ex-Ajax) e Edin Dzeko, referências da equipe, estão confirmados no time titular.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o Manchester United faz mais um início de temporada decepcionante sob o comando do técnico Erik ten Hag, e precisa dar uma resposta para seus torcedores.