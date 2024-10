Ex Atlético-MG, Alexandre Lopes comemora título da Liga da Estônia: ‘Muito feliz por tudo’

O Levadia Tallinn, do volante Alexandre Lopes, conquistou o título da Liga da Estônia neste final de semana. A equipe do brasileiro venceu o Tammeka por 3 a 0 fora de casa e ficou com o título da competição com quatro jogos de antecedência. O volante brasileiro ganhou destaque e se tornou um dos nomes da equipe na conquista.

“Os números mostram a grande campanha que a nossa equipe fez. Um trabalho muito difícil, mas que valeu toda concentração da nossa equipe ao longo da temporada. Lideramos a competição desde o início e mesmo assim o nosso grupo se manteve focado e pensando jogo a jogo. Acredito que isso foi o grande diferencial para o título”, disse o brasileiro.

O brasileiro esteve entre os titulares do empate em 1 a 1 com o Nõmme United, pela Meistriliiga, na última terça-feira (22). O Levadia Tallinn retorna aos gramados no próximo domingo, dia 27, para encarar o Nõmme Kalju, às 09h30 (de Brasília), fora de casa.