Dono da SAF do Cruzeiro passa mal antes de jogo da Sul-Americana

Pedrinho Lourenço já está medicado e a caminho de casa para seguir a recuperação e acompanhar o time mineiro no torneio internacional

Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, deixou os torcedores preocupados antes do encontro da equipe com o Lanús, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O dirigente sofreu um mal-estar.

A situação ocorreu antes de Pedrinho Lourenço ir ao Mineirão acompanhar a partida. Ele não se sentiu bem e precisou ser levado a um hospital, onde foi medicado. Agora, já está a caminho de casa para seguir com a recuperação. A informação é da “ESPN”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia mais: Cruzeiro vence o Cuiabá novamente e avança às quartas da Copa do Brasil Sub-20