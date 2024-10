Cruzeiro, em casa, não supera Lanús na ida da semifinal da Sul-Americana

Em jogo abaixo do que poderia entregar, Raposa fica no 1 a 1 e decepciona a maioria dos mais de 57 mil presentes no Mineirão. Semi em aberto

O Cruzeiro ficou no 1 a 1 com o Lanús, na noite desta quarta-feira (23/10), pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Mesmo jogando em casa, no Mineirão, com o apoio da maioria dos 57.158 torcedores (renda de R$ 4.011.213,00), a equipe fez jogo bem aquém do esperado. Tanto que recebeu vaias ao final das duas etapas, com o treinador Fernando Diniz muito questionado. Aliás, os torcerdores jogaram copos nos jogadores e Marlon, chegou a bater boca com um deles.

Os gols saíram no segundo tempo: Kaio Jorge marcou para a Raposa, enquanto Carrera empatou para o Lanús.

Assim, tudo está em aberto para a partida de volta, dia 30/10, no Nestor Díaz Pérez, a casa do Lanús. Quem vencer irá à final. Mas, no caso de empate, a decisão será por pênaltis. O vencedor deste mata-mata enfrentará o Corinthians ou o Racing, que jogam a ida nesta quinta-feira, na Neo Química.