Cruzeirense Matheus Pereira, sincerão: ‘Joguei mal’

Craque do Cruzeiro tem atuação aquém do desejado no 1 a 1 contra o Lanús, no Mineirão e promete muita luta para jogo da volta Crédito: Jogada 10

No fim da partida em que o Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Lanús, pela ida da semifinal da Sul-Americana, nesta quarta-feira (23/10), no Mineirão, Matheus Pereira, craque dos mineiros e jogador da Seleção, saiu cabisbaixo. Afinal, viu a torcida vaiar o time pelo resultado insatisfatório e pelo futebol apático. Escolhido para dar a entrevista ainda em campo, recebeu uma pergunta direta: “Você acha que jogou bem?” A resposta foi sincera, curta e grossa: “Não joguei bem. Sei que posso jogar melhor”, disse, acrescentando: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tive erros técnicos, mas isso é normal. O Lanús fez um jogo estratégico e eu estive muito bem marcado sempre. Uma hora vou jogar bem, outra hora, jogar mal. Claro que gostaria de ter uma atuação melhor; sempre podemos melhorar.”