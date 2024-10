Com lei do ex e três de Raphinha, Barcelona goleia o Bayern na Champions

Culés fazem 4 a 1 com direito a olé e show do brasileiro, que é reverenciado pela torcida após marcar um hat-trick

O Brasil deu mais uma AULA na Champions League. Logo no dia seguinte ao hat-trick de Vini Jr contra o Dortmund, foi a vez de Raphinha brilhar na principal competição de clubes da Europa. Afinal, com um verdadeiro show – e três belos gols – no Olímpico de Montjuic, o brasileiro foi o craque da goleada do Barcelona sobre o Bayern por 4 a 1, sendo reverenciado pela torcida culé nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de Liga da Champions. Kane e Lewandowski – em sua primeira lei do ex – fizeram os outros.

LEIA MAIS: Mais de 200 torcedores do Peñarol são detidos; Grupo não assistirá à partida

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo

Só o primeiro tempo já faria jus à expectativa para o jogo na Catalunha, aliás. Foram cinco gols (um anulado) e lindas jogadas, com direito a lei do ex e show brasileiro. Logo aos 55 segundos, Raphinha começou a brilhar. Ele recebeu enfiada de Fermín López, driblou Neuer e tocou para abrir o marcador no Montjuic.