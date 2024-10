Com hat-trick, Vini Jr vive melhor início de temporada da carreira

Em mais uma partida mágica, Vini Jr emplacou um hat-trick no triunfo por 5 a 2 do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund pela Champions League. Assim, o brasileiro vive seu melhor início de temporada (2024/25) na carreira, com 13 participações (cinco assistências e oito tentos) em gols em 14 partidas, até aqui.

“O que posso dizer é que é raro um jogador fazer um segundo tempo como ele fez. Vinicius Junior jogou com uma energia e um caráter extraordinários”, disse o técnico Carlo Ancelotti.

Dessa forma, a atuação desta terça-feira (22) fez com que o o vice-presidente desportivo do Real Madrid, Emilio Butragueño (possui mais de 460 jogos pelo clube), comparasse Vini Jr ao eterno rei Pelé.