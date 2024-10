Braz destaca apoio a Filipe Luís no Flamengo e revela: ‘Não queriam ele no sub-17’

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, destacou a sua relação com o técnico Filipe Luís desde os tempos de jogador. Em entrevista ao programa Último Lance, da “TNT Sports”, o dirigente revelou que o atual treinador do Rubro-Negro não era bem visto até mesmo nas categorias de base e também chegou questionado no profissional.

“Não queriam o Filipe no Sub-17, ele apareceu lá. Não queriam o Filipe no Sub-20, ele apareceu lá. Também questionaram a capacidade do Filipe no profissional, ele apareceu lá. É claro que essa relação é muito boa. Ele ainda precisa passar por turbulência para saber como será as suas decisões. Falei para ele que até o final do ano ele não teria problema, porque eu estaria aqui. Ele foi o primeiro a saber sobre a minha saída do Flamengo”, destacou o dirigente.