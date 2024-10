Anotaram a placa? Botafogo atropela Peñarol e encaminha sua primeira final de Libertadores

Sob a batuta de Luiz Henrique e Savarino, Glorioso goleia por 5 a 0 no Nilton Santos na ida da semifinal do torneio continental

No dia mais importante, até então, de sua história centenária, o Botafogo precisou superar a catimba uruguaia e, com um segundo tempo de almanaque, encaminhou sua primeira final de Libertadores. Com o 5 a 0 sobre o Peñarol na noite desta quarta-feira (23),no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Glorioso abre vantagem gigantesca para o duelo da volta, que ocorrerá no Campeón Del Siglo, no dia 30/10, em Montevidéu.

Savarino, com dois gols e assistência, foi o maestro alvinegro. Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus, também com ótimas atuações, anotaram os demais gols diante de um time uruguaio entregue no segundo tempo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Primeiro tempo

O Glorioso custou um pouco a controlar a posse de bola, já que o Peñarol iniciou melhor, levando mais perigo na bola pelo alto e em jogadas de profundidade. Mas o setor defensivo alvinegro soube trabalhar com eficiência. Com o passar dos minutos, os uruguaios, que mudaram o sistema de marcação, avançando quase todo o time, abandonaram as ações de ataque e recuaram. Pela direita, Savarino chamou demais a marcação, o que impediu Luiz Henrique de criar jogadas por ali.