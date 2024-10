‘O Rio não é lugar de baderna’, diz Cláudio Castro sobre tumulto com torcedores do Peñarol

Governador do Rio informou que os uruguaios foram levados para a Cidade da Polícia, na Zona Norte

Cláudio Castro, Governador do Rio de Janeiro, se pronunciou sobre as cenas de terror causadas por torcedores do Peñarol na praia do Recreio, na Zona Oeste . A autoridade disse que os uruguaios foram levados para a Cidade da Polícia e, posteriormente, serão retirados do estado.

“O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos”, iniciou Cláudio Castro.

Veja a nota do governador

