Young Boys x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Já a Inter de Milão vai bem. Afinal, o gigante italiano empatou na estreia, fora de casa, contra o Manchester City (0 a 0) e goleou o Estrela Vermelha (4 a 0 ). Caso vença, pode entrar no G8 (zona de classificação direta para as oitavas).

Nesta quarta-feira (22/10), no Stade de Suisse, em Berna, o Young Boys recebe a Inter de Milão pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Para os suíços, é um jogo de tudo ou nada. Depois de eliminar o Galatasaray na repescagem, perdeu feio os seus dois primeiros jogos nesta fase principal: 3 a 0 para o Aston Villa e, depois, 5 a 0 para o Barcelona . Com isso, precisa vencer para sair da lanterna (36º lugar) e, assim, manter algum sonho de classificação à próxima fase.

Regulamento da Champions

A Champions, a partir desta temporada, é disputada em fase de liga e não mais em fase de grupos. Antes, eram oito grupos de quatro, em turno e returno, com os dois primeiros avançando às oitavas. Agora, existe um grupo único com 36 times. Contudo, cada um joga apenas seis partidas, num formato de modelo suíço (bem comum nos jogos de xadrez) com jogos direcionados. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas. No entanto, os times entre o 9º e o 24º lugares jogam uma repescagem (oito mata-matas); quem vencer os duelos avança às oitavas. A partir desta segunda fase, haverá mata-matas até a final, que ocorrerá em Munique.

Como está o Young Boys

Precisando fazer o seu time pontuar, mas ciente de que enfrentará um rival muito superior, o técnico Joel Magnin não deve ousar, colocando um time muito ofensivo. Assim, tudo indica que entrará apenas com um atacante, em um esquema 4-3-2-1. Itten é o escolhido. O time, pelos últimos treinos, deve vir bem alterado em relação ao que levou de cinco do Barcelona. O goleiro Ballmoos, inclusive, deve perder a vaga para Keller.

Como está a Inter de Milão

A Inter de Milão terá um desfalque de peso: Çalhanoglu. O craque turco sentiu uma lesão no fim de semana passado no duelo dos interistas contra a Roma pelo Campeonato Italiano (vitória da Inter por 1 a 0). Assim, está vetado. Além dele, Acerbi também provavelmente não jogará, pois saiu machucado da partida em Roma. Caso se recupere, o zagueiro no máximo começará no banco, com Bisseck entre os titulares. No ataque, há uma dúvida: Taremi, Marcus Thuram e Lautaro Martínez disputam uma vaga. Mas Lauraro é quem está mais à frente.