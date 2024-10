Wesley, do Flamengo, exalta importância de Gerson no jogo contra o Corinthians

Lateral revela motivação do camisa 8 depois que o Rubro-Negro ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo

O Flamengo conseguiu segurar o Corinthians na Neo Química Arena e avançar para a final da Copa do Brasil. Porém, a equipe carioca jogou com um jogador a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Henrique foi expulso. Assim, o lateral Wesley, em entrevista à Fla TV na tarde desta terça-feira (22), falou da importância de Gerson neste momento para conseguir motivar os jogadores.

“Na hora que o Bruno Henrique foi expulso, passou um filme na minha cabeça. Eu pensei logo: ‘Lutamos para caramba para estar aqui, não é possível’. Mas é nessa hora que o líder cresce. Gerson chegou para todo mundo e começou a gritar: ‘Vambora, nós vamos correr por ele. Não baixa. Nosso time não para’. Essa atitude dele me motivou e também motivou os outros jogadores”, contou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda sobre o confronto, o lateral esclareceu sobre a ‘treta’ em que teve com Matheuzinho, lateral do Timão e ex-Flamengo. O jogador da equipe paulista mencionou que o clima na Neo Quimica Arena seria ‘hostil’. Dessa forma, com a classificação, Wesley, em ‘resposta’ ao lateral, falou que ”esse clima hostil que a gente gosta”. O jogador da equipe carioca, portanto, revelou que depois do jogo mandou mensagem para Matheuzinho e que não tem briga entre eles.