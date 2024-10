Vini Jr celebra atuação de gala contra o Dortmund: ‘Continuar evoluindo’

Com uma atuação digna de Bola de Ouro, Vini Jr deu um show com a camisa do Real Madrid no segundo tempo contra o Borussia Dortmund, em uma virada emocionante com goleada de 5 a 2, nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de liga da Champions 2024/25. Principal figura do time merengue, o brasileiro anotou um hat-trick no Santiago Bernabéu e recolocou a equipe no caminho das vitórias. Dessa maneira, o camisa 7 acabou sendo eleito pela Uefa como o melhor em campo.

“As pessoas sabem que muita coisa acontece aqui no Bernabéu. Hoje não foi diferente. Foi igual à final (da última Champions), em que jogamos muito mal no primeiro tempo. Todo mundo ficou calado no vestiário, esperando o Ancelotti falar. Ele nos deu a estratégia para o segundo tempo. Dessa forma, entendemos o jogo. Os 90 minutos aqui são muito longos”, disse Vini Jr em entrevista à TNT Sports após a partida.

Além disso, esse foi o terceiro hat-trick de Vini Jr com a camisa do Real Madrid. O mais recente havia sido contra o Barcelona, em janeiro deste ano, na Supercopa da Espanha. Ele também marcou três vezes contra o Levante, em 2022, pelo Campeonato Espanhol.