Valdívia se defende de acusação de abuso sexual e pede proteção: ‘Direito à presunção de inocência’

Ex-Palmeiras foi detido na madrugada desta terça-feira (22), por volta das 03h, após denúncia de uma mulher com quem esteve no domingo Crédito: Jogada 10

Jorge Valdívia se defendeu da acusação de abuso sexual através de uma declaração à Rádio Bío Bío. O ex-jogador do Palmeiras acabou detido na madrugada desta terça-feira (22), dois dias depois do suposto crime, após o Ministério Público receber uma denuncia de estupro contra o chileno. “Não conheço as motivações desta ação, mas nego categoricamente ter agredido sexualmente qualquer pessoa”. Por fim, Valdívia afirmou que manteve uma “relação consensual com uma mulher adulta” e que vai colaborar com o MP para esclarecimento dos fatos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O caso, ainda de acordo com informações locais, aconteceu no último domingo (20) e a denúncia foi realizada na manhã do dia seguinte. “Confirmamos que Jorge Valdívia está detido”, divulgou o MP chileno nesta terça-feira (22).

O caso Valdívia e a mulher, que trabalha como tatuadora, se encontraram no último domingo para discutir sobre uma tatuagem. Segundo informações da imprensa chilena, os dois consumiram álcool em um restaurante logo depois, e a moça não se lembra do que aconteceu no fim da noite. Ela teria ligado para Jorge na manhã seguinte e recebido a informação de que tiveram relações sexuais. A tatuadora denunciou Jorge Valdívia logo depois do telefonema. Ou seja, na manhã de segunda-feira (21). O ex-jogador, por sua vez, afirma que manteve uma relação consensual e se colocou às ordens da Justiça chilena. “Por isso estarei à disposição do Ministério Público assim que amanhecer”, declarou. O ex-atleta pediu responsabilidade aos veículos de imprensa sobre o caso. “Peço que sejam cautelosos e protejam meu direito à prejunção de inocência”, declarou. A mulher não teve sua identidade revelada.