Torcida do Vasco esgota ingressos para jogo vs Cuiabá

Mesmo com eliminação na Copa do Brasil, torcedor dá demonstração de fidelidade, acabando com as entradas em menos de 4h Crédito: Jogada 10

Mesmo com a eliminação na Copa do Brasil, a torcida do Vasco não pretende abandonar o time. Afinal, os torcedores esgotaram os ingressos para o duelo contra o Cuiabá em apenas 3h38 nesta terça-feira (22), dia em que abriram as vendas para o jogo de quinta (24), previsto para 19h (de Brasília). Assim, São Januário lotará novamente. No sábado (19), a torcida fez uma grande festa para enfrentar o Atlético-MG, em jogo que valia vaga na final da Copa do Brasil. Apesar de guerreiro, o Vasco sucumbiu ao Galo, empatando por 1 a 1 e dando adeus à competição após derrota por 3 a 2 no agregado. Ao apito final, torcedores ecoaram o grito de “Vasco! Vasco!” como forma de reconhecer o esforço do time. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Jair está recuperado e já pode voltar a atuar pelo Vasco