Sem treinar no Bernabéu, Borussia Dortmund teme espionagem do Real Madrid

No duelo que reedita a final da Champions League de 2023-24, o Borussia Dortmund optou por não treinar no estádio do Real Madrid, na véspera do confronto desta terça-feira (22), na capital da Espanha. A equipe alemã quebrou, nesta segunda-feira, o costume de visitar o local do jogo no dia anterior e preferiu realizar a última atividade em seu centro de treinamento.

O motivo para essa decisão é o medo de espionagem em relação às táticas da equipe sob o comando de Nuri Sahin. O técnico receia que informações sobre a forma de escalar o Borussia sejam vazadas. Aliás, o time da muralha amarela acumula duas vitórias em dois jogos, com 10 gols a favor e apenas um contra. No entanto, durante a entrevista coletiva que antecede o jogo, Sahin afirmou não temer espionagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia mais: Real Madrid x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem