Santos x Fluminense, pela semifinal do Brasileirão Sub-17: onde assistir e escalações

Santos e Fluminense voltam a se enfrentar, nesta quarta-feira, às 15h, na Vila Belmiro, pela jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida ficou no empate por 2 a 2, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Assim, quem vencer avança para decisão para enfrentar o Palmeiras, que venceu o Botafogo. Novo empate leva o duelo para as penalidades.

Onde assistir

A partida entre Santos e Fluminense, pela semifinal do Brasileirão Sub-17, aliás, terá a transmissão do Sportv.

Como chega o Santos

O técnico santista, Elder Campos, espera por um confronto equilibrado. Ele terá o time com força máxima para o duelo. O comandante, afinal, pediu o apoio da torcida no jogo que pode classificar o Peixe para a decisão do torneio pela primeira vez.