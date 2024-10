Saiba quais recordes Endrick já quebrou, pelo Real Madrid, na Champions League

O Real Madrid joga nesta terça-feira (22), contra o Borussia Dortmund, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela terceira rodada da Champions League. Na principal competição interclubes do mundo, Endrick já quebrou recordes importantes com a camisa merengue. No último jogo, contra o Lille, o atacante se tornou o mais jovem a começar como titular em um jogo de Liga dos Campeões pelo clube espanhol.

Na estreia do Real Madrid na Champions, Endrick marcou o terceiro gol da vitória contra o Stuttgart, por 3 a 1, e, de quebra, também alcançou a marca de sul-americano mais jovem a balançar as redes no torneio.