Real Madrid goleia Dortmund com hat-trick de Vini Jr e volta a vencer na Champions

Clube merengue se recupera no Santiago Bernabéu após estar perdendo por 2 a 0 e garante a vitória na reedição da última final do torneio

Por outro lado, o Borussia Dortmund viu sua campanha de 100% de aproveitamento chegar ao fim e segue com os mesmos seis pontos na tabela de classificação.

Dessa maneira, o Real Madrid se recuperou da derrota para o Lille na rodada passada e chegou à segunda vitória nesta fase de liga da Champions. Assim, o clube merengue está com seis pontos, vivo na briga por uma vaga no mata-mata.

A reedição da última final da Champions entregou aquilo que prometia. Real Madrid e Borussia Dortmund fizeram um grande jogo e o clube merengue venceu os alemães por 5 a 2, de virada, com direito a show e hat-trick de Vini Jr, nesta terça-feira (22), no Santiago Bernabéu. Os alemães surpreenderam no primeiro tempo e abriram uma vantagem de 2 a 0 com gols de Malen e Gittens. No entanto, o técnico Nuri Sahin tirou um dos atacantes para colocar um zagueiro e chamou os donos da casa para o ataque. Assim, Vini Jr comandou a remontada e, além dos três gols marcados pelo brasileiro, Rudiger e Lucas Vázquez completaram a goleada nesta terceira rodada da fase de liga da competição.

Real Madrid x Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund fez um grande primeiro tempo e surpreendeu no Santiago Bernabéu. Com justiça, o time alemão levou a vantagem de 2 a 0 para o intervalo, com gols de Malen, aos 30 minutos, e Gittens, que ampliou o marcador apenas quatro minutos depois. Por outro lado, o time merengue demonstrou dificuldades na criação das jogadas e forçou muitos cruzamentos.

Na volta do intervalo, o Real Madrid tentou mudar a postura e foi para cima dos alemães. Por outro lado, o Dortmund reforçou o sistema defensivo e tentou apostar nos contra-ataques. Porém, a insistência do time merengue surtiu efeito quando Mbappé cruzou na medida para Rudiger subir sozinho na pequena área e diminuir o placar aos 14 minutos. No lance seguinte, Vini Jr aproveitou uma sobra de bola na área e empurrou para o fundo da rede.

O empate incendiou o Santiago Bernabéu e o time merengue foi em busca da virada. No entanto, o Dortmund conseguiu suportar a pressão por alguns momentos e obrigou o goleiro Courtois a fazer uma grande defesa. Mas, o capitão Lucas Vázquez aproveitou uma sobra de bola na área e finalizou com força para confirmar a virada. Por fim, a grande atuação de Vini Jr na segunda etapa foi recompensada com mais dois golaços, que confirmaram a goleada por 5 a 2.