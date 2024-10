PSG domina o jogo, mas fica no empate com o PSV na Liga dos Campeões

PSG e PSV empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da Liga dos Campeões. No Parque dos Príncipes, em Paris, Noa Lang abriu o placar para o time holandês, ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Hakimi deixou tudo igual. Em resumo, o PSG esteve melhor em campo.

Com o empate, o Paris Saint-Germain chegou aos quatro pontos, na 16ª posição, em uma situação delicada. O PSV, com apenas dois pontos, é o 26ª.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como foi o jogo

Faltou capricho ao PSG no primeiro tempo. O time da casa teve o controle da partida nos primeiros 25 minutos. Aos 18′, por exemplo, Dembélé perdeu uma grande chance de estrear o marcador. Sozinho e com o gol aberto, ele chutou no travessão. Foi então que o PSV, aos 33′, aproveitou uma bobeada da defesa adversária e chegou ao seu primeiro gol. Noa Lang recebeu passe de Saibari, tirou o brasileiro Marquinhos da jogada e chutou no canto direito do goleiro Donnarumma, sem chance de defesa.