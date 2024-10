Presidente do Flamengo sobre negociação com Gabigol: ‘Proposta está na mesa’

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, voltou a abordar a negociação com Gabigol pela renovação de contrato do camisa 99. Até o momento, as partes não chegaram a um acordo sobre o tema. Segundo o mandatário, a proposta da diretoria segue na mesa: um ano de contrato.

“Vou ser bem franco e direto. A proposta está na mesa. Ele (Gabigol) não aceitou essa proposta. Caso a gente continue nessa situação, quando chegar no final do campeonato, a gente vai olhar, rever a situação, discutir com o empresário dele. Nós fizemos uma proposta clara e objetiva, dando um ano de contrato e um valor para ele por esse ano de contrato. Essa proposta ainda não voltou com uma aceitação”, disse Landim ao programa “Donos da Bola”.