Ponte Preta x Brusque: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelos de desesperados no Z4 é a atração desta quarta-feira (23) pela 33ª rodada da Série B 2024, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A Ponte Preta está sob imensa pressão, principalmente após perder o clássico para o Guarani e entrar de vez no Z4. Assim, enfrentará o Brusque nesta quarta-feira (23), em um duelo de desesperados e ocupantes da zona de rebaixamento, pela 33ª rodada da Série B 2024, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Onde assistir

O canal Premiere e o Canal Goat, no YouTube, transmitem a partida ao vivo. O jogo está marcado para as 19h (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega a Ponte Preta

Abrindo a zona de rebaixamento, a Macaca não contará com o atacante Jeh, expulso no final do clássico contra o Guarani. O volante Hudson também será desfalque por estar suspenso por acúmulo de cartões amarelos.