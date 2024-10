Piqué se defende de versão sobre fim de casamento com Shakira: ‘Não foi bem contada’

Em entrevista recente, o ex-jogador voltou a falar sobre as polêmicas por trás do término do relacionamento de 11 anos com a cantora colombiana

“No final das contas, a verdade sobre o que aconteceu não foi bem contada. Não tenho controle sobre isso. Mas estou rodeado de pessoas certas… minha família, amigos e aqueles que realmente me conhecem. Isso me traz paz de espírito”.

Há mais de dois anos em outro relacionamento, Gerard Piqué ainda se incomoda com a versão divulgada sobre o fim de seu casamento com Shakira. A separação de um dos casais mais ‘sólidos’ do meio esportivo atraiu holofotes devido às polêmicas sobre traição e o envolvimento com Clara Chía – com quem ainda mantém vínculo. Acontece que, segundo o ex-jogador, o término não ocorreu conforme o noticiado mundialmente.

Vida após a separação

Gerard mantém um relacionamento com Clara Chía, apontada como pivô do fim do casamento de 11 anos com Shakira, desde agosto de 2022. O caso dos dois veio à tona após o paparazzo Jordi Martín divulgar fotos do casal, quando Piqué ainda estava casado com a colombiana. A cantora anunciou seu término com o ex-jogador dias depois.

Apesar das polêmicas envolvendo a suposta traição e das músicas direcionadas a ele, Piqué garante que tem passado por uma fase tranquila da vida. O ex-jogador mostrou-se grato por tudo que construiu em sua trajetória pessoal e profissional.

“Estou muito feliz! Aproveitando muito a vida e me sentindo privilegiado. A trajetória que tive, poder jogar no clube do meu coração por mais de vinte anos, ter filhos maravilhosos e uma família incrível. Meus amigos de longa data também fazem parte disso, então me sinto muito grato”, declarou Piqué.