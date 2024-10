Palmeiras tira a liderança do Fortaleza em classificação do returno do Brasileiro

Alviverde enfrenta o Leão do Pici no próximo sábado e tenta seguir embalo para conquistar o tricampeonato da competição

Com o foco no tricampeonato do Brasileiro e no embado, o Palmeiras tirou do Fortaleza a liderança da classificação do returno após vitória sobre o Juventude, no útimo domingo. O Alviverde agora soma 24 pontos.

O Fortaleza, por sua vez, tem um ponto a menos e perdeu a liderança após ficar na ponta da tabela por sete rodadas consecutivas. No sábado, líder e vice-líder do returno se enfrentam e vão proporcionar grande duelo. As duas equipes têm campanhas bem similares, com apenas um empate favorecendo o clube paulista.