Palmeiras: Mauricio e Piquerez vão a campo e se aproximam do retorno ao time no Brasileirão

Dupla se recupera de lesões no joelho e dá início à transição física em reapresentação do Palmeiras nesta terça; Verdão recebe Fortaleza, sábado

O Palmeiras retomou os treinos na tarde desta terça-feira (22), iniciando a preparação para o duelo contra o Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clima, que já era bom após a vitória sobre o Juventude, ficou ainda melhor. Afinal, Piquerez e Mauricio iniciaram a transição física e trabalharam à parte no campo da Academia de Futebol, mas ainda sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

O lateral-esquerdo, aliás, se recupera de cirurgia no joelho esquerdo em julho. Já o meio-campista, de lesão no joelho direito no dia 11 deste mês. Desse modo, com o avanço no restabelecimento, a expectativa é a de que os atletas possam reforçar o time na reta final do Brasileirão. Inicialmente, a avaliação do departamento médico do clube era de chances pequenas de retorno da dupla ainda em 2025.

