Palmeiras bate o Botafogo e chega à terceira final seguida do Brasileirão Sub-17

Virou rotina! O Palmeiras está classificado para a sua terceira final seguida no Brasileirão Sub-17. Nesta terça-feira (22), a equipe venceu novamente o Botafogo, agora no Canindé, por 2 a 1. O atual bicampeão do torneio aguarda o vencedor de Fluminense x Santos, que se enfrentam nesta quarta (23), para saber quem vai encarar na decisão.

Precisando da vitória após ser derrotado no Nilton Santos no jogo de ida por 1 a 0, o Botafogo foi para cima do Palmeiras. A estratégia surtiu efeito, e Waldemir abriu o placar aos 23 do primeiro tempo. Contudo, dez minutos depois, um lance foi capital para o andamento da partida. O zagueiro Yudi foi expulso ao atingir o rosto de Murilo e deixou os cariocas com um a menos em campo.