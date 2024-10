Neymar exibe relógio milionário antes do retorno aos gramados

O craque Neymar voltou a jogar após 369 dias afastado, tratando de uma lesão. Antes do jogo contra o Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia, que terminou 5 a 4 a favor do Al-Hilal, o atacante mostrou seu estilo.

Neymar usou um Bugatti Chiron Tourbillon, da marca Jacob&Co. Segundo especialistas em relógios de luxo, esse modelo custa R$ 1,8 milhão.

De acordo com o site do fabricante, o relógio é inspirado em elementos do carro Bugatti Chiron, da renomada fabricante alemã.