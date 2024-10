Neymar e Biancardi contratam decoradora ‘das celebridades’ para segunda festa de Mavie

Filha do casal completou um ano no último dia 6, mas celebrará a data no próximo mês, em novembro, no Brasil junto aos amigos e familiares

Mavie recebeu uma comemoração simples na semana de seu aniversário, em um resort luxuoso da Arábia Saudita. No entanto, Neymar e Bruna estão se organizando para promover um festão no mês que vem, no Brasil, junto aos amigos e familiares.

A filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie , vai celebrar seu primeiro ano com um festão memorável. Isso porque a mãe da bebê, que fez aniversário no último dia 6, contratou a profissional Andrea Guimarães – uma das mais reconhecidas no meio – para organizar o evento. Em 25 anos de carreira, ela organizou festas de inúmeras celebridades.

“Só posso dizer que estou feliz com o convite e a festa vai ser linda”, disse Andrea no Instagram.

Mavie faz um ano

Neymar e Bruna celebraram o primeiro ano de Mavie no dia 7 de outubro, no The Red Sea Project, na costa ocidental da Arábia Saudita. Classificada como uma ”simples festinha”, as diárias no local variam de R$ 10.246 mil – do mais básico – até R$ 22.687 mil para cabana de cinco pessoas.

O tema da festa? Mavie. O rosto da bebê estava por todas partes: no bolo, na mesa, na decoração dos doces e até mesmo nos enfeites. O evento contou com a presença do irmão mais velho da neném, Davi Lucca, e pessoas mais próximas ao casal. Nadine e Rafaella, mãe e irmã do astro, não marcaram presença, mas prestaram homenagens nas redes sociais.