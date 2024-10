Milan bate Club Brugge e vence primeira na Champions

O Milan venceu a primeira partida nesta fase de liga da Champions 2024/25. Nesta terça-feira (22), os Rossoneri venceram o Club Brugge por 3 a 1, no San Siro, pela terceira rodada da competição. Pulisic abriu o placar com gol olímpico e os italianos jogaram com um homem a mais desde o primeiro tempo após a expulsão de Onyedika. No entanto, o time belga conseguiu buscar o empate com Sabbe no início do segundo tempo, mas Reijnders brilhou e balançou a rede duas vezes para confirmar a vitória dos donos da casa.

Além disso, nos minutos finais do jogo, Camarda chegou a balançar a rede para o Milan e seria o jogador mais jovem a marcar na Champions, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento.

Dessa maneira, o Milan se recuperou nesta reta inicial da fase de liga da Champions e conquistou os primeiros três pontos na competição. O time italiano vinha de derrotas por 3 a 1 para o Liverpool, na estreia, e por 1 a 0 para o Leverkusen na rodada passada.