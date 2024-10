Mano celebra gol de Cano e destaca ‘maturidade’ do Fluminense

Técnico indica que argentino pode retomar a titularidade do time e ainda comenta sobre lesão de Thiago Silva após vitória pelo Brasileirão Crédito: Jogada 10

Mano Menezes celebrou a vitória do Fluminense sobre o Athletico, nesta terça-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão. O técnico fez questão de destacar o gol de Germán Cano, que voltou a marcar após mais de cinco meses. Além disso, o comandante ainda projetou que o argentino pode ser titular novamente. Na sequência, ele também elogiou a postura do time para ultrapassar a ansiedade e garantir os três pontos. “Penso que o futebol quase sempre percorre os mesmos caminhos. Goleadores tem momentos bons e outros não tão bons. Não tem o que fazer a não ser trabalhar. Ele é obstinado, correto. A alegria de todos por ser também ele o autor de gol é em função do que ele é no dia a dia, exemplo de profissional. Essa homenagem do torcedor é muito justa. Assim, a confiança começa a voltar”, disse Mano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Cano começa de novo a se colocar como um pretendente à vaga, puxa uma concorrência no ataque. Estou muito feliz pelo gol dele hoje. Poderia ter sido todo mundo, mas hoje foi especial”, afirmou.

Com o resultado, o Fluminense pega o elevador na tabela de classificação e ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos, e já almeja a vaga para a Sul-Americana. O Tricolor agora visita outro adversário direto na parte de baixo da tabela. Trata-se do Vitória, no dia 26 (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Barradão. Maturidade do Fluminense O treinador também analisou a atuação da sua equipe diante de um adversário direto na briga na parte de baixo da tabela. Ele destacou que o time teve maturidade para lidar com a ansiedade da torcida.

“A gente imaginava um jogo duríssimo, por tudo aquilo que vimos do Athletico quando nos preparamos para o jogo e pela situação, porque quando você está 10 jogos sem vencer e vem de uma derrota de 5 a 2, é óbvio que você vai se fechar um pouco mais, é óbvio que você vai esperar mais. A gente preparou a equipe exatamente para isso, mas as dificuldades passam por tudo. Primeiro, um pouquinho de ansiedade – e o torcedor ajudou um pouco essa ansiedade aumentada porque queria que a gente acelerasse – mas não dá para acelerar o jogo quando uma equipe está postada com os 11 jogadores atrás da linha da bola esperando, com uma linha de cinco atrás, sem espaço para você infiltrar. A gente tentou, às vezes isso fez certo, às vezes não. Então, tivemos que achar outras soluções, nos preparamos também para isso. Voltamos começamos a trabalhar um pouquinho melhor as bolas de lado, mas não conseguimos preencher a área com mais gente para igualar os três zagueiros deles. No fim, a gente soube melhorar e encontrar outros caminhos”, destacou. Outros trechos da coletiva de Mano Menezes: Número mágico: “Não gosto muito de fazer conta, porque elas quase nunca se realizam. Acho que a gente precisa fazer o que está fazendo agora, ter aproveitamento que estamos tendo, porque isso vai nos tirar de qualquer possibilidade de estar entre os últimos quatro. É só olhar o aproveitamento da equipe no returno. Isso que a gente tem que continuar fazendo. Vamos pensar cada jogo. Pensar no jogo de Salvador daqui para frente. É ser maduro, ser inteligente, jogar para vencer todos os jogos.” Gravidade da lesão de Thiago Silva: “A questão da gravidade é muito pessoal. Uma lesão muito chata. Num lugar que machuca e não tem acesso para tratamento. É difícil para chegar nesse lugar. A gente colocou ele no jogo de volta da Libertadores. Aquilo machucou mais, porque não estava sarado e totalmente pronto. Mas ele está fazendo tudo aquilo que pode fazer. Inclusive, trabalhando fisicamente.”