Landim cita ‘covardia’ de Bap e expõe candidato sobre estádio: ‘Trabalhou contra’

Presidente do Flamengo detonou a postura de Luiz Eduardo Baptista na votação para construção do estádio e comparou ao caso com a Globo

O clima é quente nos bastidores do Flamengo a pouco mais de um mês das eleições para definir o presidente do próximo triênio. Nessa segunda-feira (21), Rodolfo Landim, que permanecerá no clube em caso de vitória de Rodrigo Dunshee, detonou Luiz Eduardo Baptista, candidato da oposição, em um vídeo nas redes sociais. O mandatário classificou Bap como covarde em suas posturas sobre o estádio e o contrato com a Globo.

No vídeo, publicado no Instagram, Rodolfo Landim rebate um áudio de Bap manifestando-se favorável à construção do estádio do Flamengo. O presidente debocha da declaração do candidato e, então, passa a questioná-lo.

“Todo mundo sabe que o Bap trabalhou o tempo todo contra esse projeto (estádio). Todo mundo. Ele ficou lá na pérgola, lá na piscina, trabalhando com todos os sócios. Os sócios vêm conversar comigo também, dizendo: “Pô, o cara está trabalhando contra. Teremos uma sessão muito conturbada, tudo isso”. E, na verdade, toda turma dele esteve lá e trabalhou contra na plateia, o tempo todo durante a reunião. Reunidos em grupos. E na hora que viram que iam perder, e iam perder feio, se retiraram. O Bap teve que ficar lá. E acabou votando a favor por covardia”, e concluiu: