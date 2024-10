Juventus leva nó tático, perde para o Stuttgart e conhece primeiro revés na Champions

Mesmo em casa, time do técnico Thiago Motta perde por 1 a 0 com gols nos acréscimos; goleiro Perín pegou pênalti e fez grandes defesas

Foi, assim, a primeira derrota do time do técnico Thiago Motta na atual Liga dos Campeões. Já o Stuttgart comemora a primeira vitória na competição, subindo bastante na tabela.

A tônica foi a mesma na etapa final, com Perín enfileirando intervenções importantes. O time alemão não se contentava com o empate e seguia atacando, visto que a Juve aparentava estar nas cordas. O técnico Thiago Motta entrou em ação, promovendo as entradas de Cambiasso, Weah e Locatelli.

Quem imaginou que a Juventus, por estar em casa, seria o dono da partida, pensou errado. Afinal, seu goleiro, Perín, fez de tudo para evitar a derrota, incluindo com uma defesa de pênalti, sendo um dos melhores em campo, apesar do revés.

As mudanças deram certo num momento inicial, já que pouco depois o time encontrou suas primeiras finalizações no alvo adversário. Mas o brasileiro Danilo quase colocou tudo a perder quando entrou atrasado em Rouault, cometendo pênalti e indo para o chuveiro mais cedo pelo segundo amarelo. O goleiro italiano, porém, defendeu no cantinho direito a cobrança de Millot, já aos 41′ da etapa final.

Nos acréscimos, o esforço não foi suficiente. Em ótima trama ofensiva do Stuttgart, Touré, que entrara no decorrer do jogo, invadiu a área italiana e chutou com força para estufar as redes: 1 a 0.

Próximos passos

Após duas vitórias nas rodadas iniciais, a Juve encara seu primeiro tropeço na fase de Liga da Champions. Assim, o time do técnico Thiago Motta surge na 11ª posição, com seis pontos, com cinco jogos faltando para o fim da fase. O Stuttgart, que perdeu para o Real Madrid (apesar de grande atuação) e tropeçou em casa no Sparta Praga (CZE), encontra sua primeira vitória, subindo para 16º, com quatro pontos.