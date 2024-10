Júnior Santos desfalca Botafogo contra Peñarol

O técnico Artur Jorge não vai poder contar com o artilheiro da Libertadores para o confronto de ida da semifinal da competição contra o Peñarol. Júnior Santos voltou a sentir o local em que sofreu uma lesão e será desfalque no confronto.

O atacante passou por uma cirurgia na tíbia, após sofrer uma fratura no local na vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o Internacional, no dia 20 de julho. No entanto, o jogador conseguiu retornar antes do tempo previsto – inicialmente, três meses, mas ele voltou a atuar no dia 28 de setembro, contra o Grêmio.