Igor Vinícius tem reta final de 2024 para mostrar que pode ser titular no São Paulo

Lateral vem revezando com Rafinha no setor, mas deve assumir a vaga na equipe principal na próxima temporada

Igor Vinícius terá mais uma chance de se firmar de vez como titular do São Paulo. Após sofrer com muitos problemas físicos nas últimas temporadas, o lateral-direito tem a reta final de 2024 para mostrar para Zubeldía que pode ser o nome do setor para os próximos jogos e também para 2025.

Ele começou entre os 11 iniciais no duelo contra o Vasco, na vitória do São Paulo por 3 a 0, em Campinas, quando Zubeldía voltou a escalar força máxima no Brasileirão. Antes, o jogador havia sido titular na derrota para o Internacional e na vitória frente ao Cruzeiro, mas com os reservas.