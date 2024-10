Gerson faz melhor temporada da carreira pelo Flamengo

É o coringa do Flamengo! Gerson faz sua melhor temporada na carreira em 2024. O jogador é uma das peças fundamentais da equipe nas competições. Aliás, os números superam 2019, quando foi um dos destaques nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores daquele ano.

De acordo com a Sofascore Brasil, o jogador possui a maior nota pessoal na plataforma neste ano, ou seja, mostrando que os números apontam uma temporada em alto nível do atleta.

Em 2019, Gerson atuou em 36 partidas pelo Flamengo, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências. Já neste ano, o jogador esteve presente em 43 partidas do Rubro-Negro, marcou quatro gols e contribuiu com cinco assistências. A equipe ainda tem mais nove partidas pelo Brasileirão e, se o meia atuar em todas, vai ultrapassar o número de 50 jogos no ano pelo clube carioca. Sem contar os dois duelos contra o Atlético-MG na final da Copa do Brasil.