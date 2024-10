Flamengo x Goiás, pela Copa do Brasil Sub-20: onde assistir e escalações

Equipes duelam, nesta quarta, às 17h30, no Raulino de Oliveira, pelo jogo de volta das oitavas Rubro-negros precisam golear para avançar

A partida entre Flamengo e Goiás, pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, aliás, terá a transmissão do Sportv.

Como venceu por dois gols de diferença, os esmeraldinos, afinal, podem até perder por uma margem de um tento para ficar com a vaga. Os rubro-negros, assim, miram devolver uma distância de dois para forçar os pênaltis ou uma goleada para sair com a classificação.

Após perder a partida de ida por 4 a 2 no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO), o Flamengo recebe o Goiás, às 17h30 desta quarta-feira (23), no Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20.

Como chega o Flamengo

O Flamengo, afinal, conta com seu bom elenco da categoria sub-20. Entre os destaques, o lateral Gusttavo aparece como uma das esperanças de ser uma espécie de “elemento surpresa” no ataque rubro-negro. Lateral de características bem ofensivas, conquistou a Libertadores e o Mundial da categoria sendo titular, Gusttavo, aliás, tende a ser uma das esperanças da equipe para reverter a derrota sofrida no Estádio da Serrinha.

Como chega o Goiás

Com a boa vantagem no jogo de ida, o meia Moroni pede humildade à equipe para conquistar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil Sub-20.