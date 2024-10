Ex-zagueiro do Palmeiras, Tonhão morre aos 55 anos

Ex-jogador conquistou cinco títulos com a camisa do Verdão. A morte foi confirmada por seu filho, mas a causa não foi confirmada

“A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do ídolo Tonhão, aos 55 anos. Bicampeão paulista e brasileiro em 1993 e 1994, Tonhão será sempre lembrado pela garra exibida dentro de campo e pelo amor dedicado à camisa alviverde, com a qual disputou 161 jogos e fez quatro gols. Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos do ex-zagueiro, com quem nos solidarizamos neste momento de imensa tristeza e saudade”, escreveu o Palmeiras.